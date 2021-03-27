Абоненты Vodafone получают опасные SMS: оператор рассказал как действовать

Недавно Vodafone в рамках проекта «Неделя цифровой грамотности», инициированного Министерством цифровой трансформации Украины, рассказал абонентам, как поступать в случае получения мошеннических СМС-сообщений.

Как распознать мошенников и что с ними делать?

Для того, чтобы распознать мошенников, важно знать их «почерк». Как правило, если есть хоть какой-то, даже незначительный признак мошенничества, то это уже повод насторожиться. Признаком мошенничества будет ответ «да» на любой из следующих пяти вопросов:

1. SMS поступила с неизвестного частного номера?

2. SMS с «угрозой» блокировки поступила от имени неизвестного учреждения?

3. SMS содержит такие слова, как «выплата», «выигрыш», «приз», «задолженность», «штраф» и т.д.?

4. SMS содержит код и номер телефона, по которому надо сообщить этот код?

5. SMS располагает информацией о блокировке аккаунта любого сервиса?

Иногда случается, что мошенники успешно мимикрируют под настоящие организации, используя альфа-имя, из-за чего их СМС-сообщения действительно приходят как бы от имени банка.

Если вам кажется, что СМС похоже на правду, необходимо позвонить по номеру колл-центра организации. При этом ни в коем случае нельзя перезванивать по телефону, указанному в самом сообщении. Наберите вручную номер, указанный на вашей банковской карте или на официальной странице организации.

Как же не попасться на удочку мошенников? Никогда не выполняйте инструкций, указанных в СМС-сообщениях. Удалите сообщение или сохраните их, зафиксируйте дату получения, время и номер\имя, с которых они вам пришли. После этого обратитесь к оператору или непосредственно в правоохранительные органы.

На данный момент многие украинские мобильные операторы, банки и другие компании проводят мероприятия, которые позволят снизить риски мошенничества. Разрабатываются не только внутренние продукты, которые не дадут вам стать их жертвой, но и собственная модель дата-аналитики, которая позволит абонентам сохранить свои кошельки. Это так называемый антифрод-сервис «IMSI Check». // GSMinfo