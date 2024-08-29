Смертельно побив чоловіка через відмову сплатити завдаток

Слідчі Звягельського райвідділу поліції зібрали докази причетності 56-річного жителя Баранівської громади до тяжкого злочину: він позбавив життя 93-річного знайомого.

Нагадаємо, повідомлення про виявлення тіла літнього чоловіка у його власному будинку надійшло до поліції 1 червня.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що напередодні до помешкання потерпілого прийшов його знайомий. Він інколи за винагороду допомагав пенсіонеру по господарству.

Того вечора чоловік попросив сплатити наперед гроші за роботу, яку він мав виконати пізніше. Пенсіонер відмовив, через що між ними виник конфлікт. Гість завдав господарю численних ударів по голові та тулубу та пішов геть.

Експерти підтвердили, що смерть потерпілого настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Правоохоронці затримали 56-річного причетного до події та провели невідкладний обшук за місцем його проживання. Криміналісти вилучили докази протиправної діяльності.

Днями слідчі поліції, за процесуального керівництва Звягельської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування. Фігуранту інкриміновано вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Звягельський районний відділ поліції