400 доларів за військовий квиток — за одержання хабаря у Харкові судитимуть посадовця

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного з заступників голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради за фактом одержання неправомірної вигоди, впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як повідомив керівник Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що до одного з заступників голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради звернувся керівник одного з суб’єктів господарювання м. Харкова з приводу необхідності отримання інформації про порядок отримання військового квитка для найманого працівника, враховуючи те, що відповідна адміністрація бере участь у роботі комісій з питань призову громадян України на строкову військову службу.

Отримавши від заступника голови адміністрації відомості, що такі документи можна отримати лише у випадку надання йому неправомірної вигоди у вигляді 400 доларів США, заявник звернувся до правоохоронних органів.

В ході процесуального керівництва під час проведених слідчих дій фігурант отримав від заявника грошові кошти в сумі 400 доларів США, після чого був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури