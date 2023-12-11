До довічного позбавлення волі засуджено російського окупанта, який на Київщині убив 70-річного мирного жителя
За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури заочно ухвалено вирок тимчасово виконуючому обов’язки начальника розвідки бригади – військовослужбовцю 64 окремої мотострілецької бригади збройних сил рф за жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Йому призначено покарання – довічне позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що засуджений у березні 2022 року, перебуваючи в тимчасово окупованому селі Гавронщина Бучанського району, спільно з іншими військовослужбовцями збройних сил рф направив автоматичну зброю на 70-річного беззбройного мирного мешканця, який йшов вулицею.
Він заборонив йому подальший рух. Після цього вдарив прикладом зброї потерпілого у щелепу, від чого чоловік впав на землю.
Капітан з автомата здійснив три смертельні постріли у безпорадного чоловіка.
Досудове розслідування та оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській областіTweet