На Запоріжжі рецидивіст викрав бус «Mercedes» та продав його за ₴3000

Зловмисник, працюючи у власника транспортного засобу по найму, скоїв незаконне заволодіння та продав його автомобіль за безцінь. Поліцейські знайшли викрадений бус та оголосили фігуранту кримінального провадження про підозру у скоєнні злочину. Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 грудня о 6 годині ранку до чергової частини Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся мешканець Мелітопольського району 1987 року народження. Він заявив, що з території домоволодіння в селі Новомиколаївка Семенівської територіальної громади невідомий викрав пасажирський мікроавтобус «Mercedes-Benz» жовтого кольору. Слідчо-оперативною групою на місці зібрано речові докази та встановлено, що зловмисник запустив двигун автомобілю шляхом замкнення стартеру. Сума збитку склала близько 83 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції Мелітопольського районного управління протягом декількох годин проводили оперативно-пошукові заходи, в тому числі відпрацювання території села та міста Мелітополя, з метою встановлення місцезнаходження викраденого автобусу.

Близько 15 години того ж дня, оперативники виявили бус в одному з приватних домоволодінь у Мелітополі. Як з’ясувалося, його тільки-но купили всього лише за 3 тисячі гривень.

Невдовзі працівники поліції встановили особу продавця. Ним виявився неодноразово судимий житель міста 1988 року народження, який влітку минулого року звільнився з місць позбавлення волі умовно-достроково.

Чоловік працював по найму у власника пасажирського мікроавтобусу. З корисливих мотивів, він заволодів автомобілем та продав за безцінь мешканцю Мелітополя. Транспортний засіб вилучили та повернули власникові. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

11 грудня слідчим Мелітопольського районного управління поліції зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, визначеного у ч. 2 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого поліції, узгодженим з окружною прокуратурою, фігуранту обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік знову опиниться за ґратами. Відповідно до санкції інкримінованої статті на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області