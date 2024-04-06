Жителя Одеського району затримали за підпал квартири знайомої

На щастя, пожежу вчасно загасили, і ніхто не постраждав. Правопорушнику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія сталася ввечері у багатоквартирному одноповерховому будинку на території Авангардівської територіальної громади.

Жінка через побутові непорозуміння сварилася з товаришем, який тимчасово проживав разом з нею, а потім попросила його з’їхати з квартири. Чоловік образився і, коли знайома спала, облив тканину, що висіла на вікні, заздалегідь заготовленою легкозаймистою сумішшю, підпалив її і втік.

На щастя, господиня вчасно виявила займання в оселі і сповістила вогнеборців. Пожежу швидко загасили, обійшлося без жертв, однак майно було частково пошкоджено. Сума завданих матеріальних збитків наразі встановлюється.

Викликані на місце події співробітники Одеського районного управління поліції № 2 «по гарячих слідах» розшукали правопорушника, який переховувався в Авангарді, та затримали його в процесуальному порядку.

«Під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. За нашим клопотанням, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років», – розповів слідчий територіального підрозділу поліції Олександр Філімонов.

Одеське районне управління поліції № 2