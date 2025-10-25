В Італії за 5 років більше тисячі священників вчинили сексуальне насильство: лише 18 позбавили сану

В Італії з 2020 року майже 4400 людей постраждали від сексуального насильства з боку католицьких священників. У більшості випадків нападів зазнали неповнолітні та хлопчики.

Про це йдеться у звіті найбільшої в країні групі постраждалих у церквах Rete l’Abuso, інформує Reuters.

За словами засновника організації Франческо Дзанарді, дані засновані на свідченнях постраждалих, судових джерелах та випадках, про які повідомляли ЗМІ.

В організації заявили, що задокументували 1250 підозрюваних у насильстві – через деяких із них постраждали кілька людей. Серед ймовірних винуватців – 1106 священників, а також черниці, релігієзнавці, волонтери серед мирян, викладачі та інші.

Загалом священникам приписують 4395 випадків насильства. За даними звіту, 96,2% постраждалих (4451) були неповнолітніми, а 88,8% (4108) – чоловіками.

Серед жертв також було п’ять черниць та 11 людей з інвалідністю, додав Франческо Дзанарді.

З 1106 підозрюваних священників лише 76 зіткнулися з церковними судами, 17 тимчасово відсторонили від служби, йдеться в аналізі. Ще 18 позбавили сану або вони відмовилися від священницького служіння, а п’ятеро вчинили самогубство.

Всесвітня католицька церква десятиліттями потерпала від скандалів, пов’язаних із сексуальним насиллям священників щодо дітей та приховуванням цих злочинів. Цього тижня новий Папа Лев XIV вперше зустрівся із постраждалими з боку духовенства і закликав нових єпископів не приховувати звинувачення у неправомірних діях.

Його попередник, Папа Франциск, зробив розв’язання цієї проблеми одним із пріоритетом на посаді. Однак результати виявилися неоднозначними. Нещодавно комісія Ватикану з питань захисту дітей опублікувала звіт, за яким лише 81 з 226 єпархій Італії відповіли на розроблену анкету щодо заходів безпеки.

Конференції італійських єпископів не коментувала аналіз Rete l’Abuso.

Раніше розслідування показало, що в Португалії священники за 70 років розбестили майже п’ять тисяч дітей. // УП. Життя