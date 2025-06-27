Затримали «комівояжерку», яка торгувала наркотиками по всій країни

Зловмисниця отримувала гуртові партії заборонених речовин та розповсюджувала їх через службу доставки у різні міста. Слідчі повідомили їй про підозру. За скоєне порушниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Незаконну діяльність 28-річної місцевої мешканки викрили оперативники Святошинського управління поліції. Правоохоронці затримали жінку у той час, коли вона намагалась відправити наркотики поштою.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у жінки канабіс, та вилучили за місцем її мешкання ще близько двох кілограмів наркотичної речовини.

Слідчі затримали порушницю та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва