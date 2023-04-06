На Запоріжжі судитимуть мелітопольського колаборанта

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності чоловікові, який прийняв пропозицію окупаційної влади очолити одну зі шкіл Мелітополя. Зрадник впровадив у навчальному закладі освітній процес за програмою російської федерації.

Житель тимчасово окупованого Мелітополя перейшов на бік ворога та добровільно обійняв керівну посаду в одній із місцевих шкіл.

Маючи певні владні повноваження, фігурант швидко впровадив у навчальному закладі стандарти освіти країни-агресора. Новопризначений директор заборонив навчати дітей за українською освітньою програмою. Він активно проводить в освітньому колективі ворожу пропаганду проти України та заперечує існування культурних цінностей нашого народу.

Наразі слідчими Мелітопольського райуправління поліції, за погодженням з Мелітопольською окружною прокуратурою, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо: На Запоріжжі судитимуть прихильницю «руского міру».

Відділ комунікації поліції Запорізької області