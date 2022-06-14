На Житомирщині чоловік підпалив будинок колишньої співмешканки

У с. Малих Коровинцях Чуднівської громади вночі 14 червня сталася пожежа, унаслідок якої частково вигоріла спальна кімната приватного будинку. Згодом було встановлено ймовірну причетність до пожежі колишнього співмешканця власниці оселі. Поліцейські затримали чоловіка та розпочали досудове розслідування.

Повідомлення про пожежу надійшло до відділення поліції №5 (Чуднів) Житомирського райуправління 14 червня близько 01:30. Після її локалізації стало відомо, що ніхто з людей не постраждав.

У ході перевірки обставин події поліцейські з’ясували, що причиною пожежі став умисний підпал. Хтось уночі проник в одну з кімнат будинку та за допомогою легкозаймистої рідини підпалив речі у шафі.

Під час першочергових дій правоохоронці дізнались що до підпалу може бути причетний 28-річний житель села. Напередодні він висловлював такі наміри власниці будинку у ході конфлікту, що виник через ревнощі чоловіка.

За таких обставин поліцейські розпочали заходи із встановлення його місця перебування. Упродовж кількох годин його відшукали та затримали за місцем проживання товариша в сусідньому селі.

Нині триває подальше встановлення обставин діяння у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вказане правопорушення затриманому може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області