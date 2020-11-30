Столичного посадовця та трьох його співучасників судитимуть за вимагання та одержання хабаря на суму $30 тис.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно чотирьох осіб, обвинувачених в одержанні неправомірної вигоди, двох з яких — у вимаганні та протиправному заволодінні частками статутного капіталу власників підприємства.

За даними слідства, керівник одного із структурних підрозділів Державної служби геології та надр України у березні-червні 2019 року вимагав та отримав від директора приватного товариства, яке займається видобуванням корисних копалин на території Житомирської області, неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів США.

За таку суму він пообіцяв не вживати жодних заходів державного контролю щодо виявлених під час перевірки порушень.

До того ж, щоб приховати свою незаконну діяльність, він залучив ще трьох осіб, які безпосередньо отримували кошти та передавали йому.

Крім цього, двоє посередників вирішили також збагатитися незаконним методом.

Зокрема, набувши на підставі підроблених документів часток статутного капіталу власників підприємства (пов’язане з першим), яке також видобуває корисні копалини на території Полтавської області, висунули вимогу керівнику підприємства щодо передачі їм 390 тис. доларів США.

За таку суму вони пообіцяли не вчиняти інші протиправні дії щодо цього товариства.

Однак, здійснити незаконну оборудку їм не вдалося. Завдяки спільним діям прокуратури, співробітників Департаменту військової контррозвідки СБУ та слідчих територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, були викриті та затримані у червні 2019 року.

Обвинувальний акт 26.11.2020 скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва.

Публічне обвинувачення підтримуватиме Житомирська обласна прокуратура.