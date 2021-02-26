На Житомирщині депутат незаконно видобув граніту на ₴26,6 млн.

Житомирською обласною прокуратурою 24.02.2021 депутату Коростишівської райради, директору приватного товариства повідомлено про те, що він підозрюється у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило інші тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України).

Також процесуальним прокурором повідомлено про підозру спільнику депутата — начальнику дільниці кар’єру — у скоєнні аналогічного кримінального правопорушення.

За даними слідства, депутат райради минулого скликання, засновник і директор товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до одержаного дозволу, протягом п’яти років видобував камінь габро на земельній ділянці родовища, розташованого на території Кам’янобрідської сільської ради Коростишівського району.

Однак, коли у листопаді 2019 року термін дії дозволу закінчився, підозрюваний не вжив передбачених законом заходів для продовження ліценції, а надав вказівку начальнику дільниці кар’єру продовжувати промисловим методом видобувати корисну копалину загальнодержавного значення.

Унаслідок протиправних дій депутатом та його спільником незаконно видобуто 10,5 тис. м3 каменю габро на загальну суму 26,6 млн грн. Незаконні гранітні оборудки викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком. // RuporZT