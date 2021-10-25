На Житомирщині двох чоловіків затримали за вбивство односельчанки

Увечері 24 жовтня до поліції надійшло повідомлення про спробу невідомих проникнути до оселі жительки Брусилівської громади. Поліцейські застали на місці події пожежу у будинку, після гасіння якої знайшли тіло господині. У вбивстві жінки запідозрили та затримали двох місцевих жителів. Нині триває з’ясування всіх обставин у рамках кримінального провадження.

Близько 20.45 до поліції надійшло повідомлення від жительки с. Соловіївки про ймовірну спробу невідомих потрапити до будинку її сусідки, з якою вона розмовляла телефоном. На місце події вирушили інспектори сектору реагування патрульної поліції, які застали пожежу у будинку.

Поліцейські викликали рятувальників та медиків. Вогонь поширився на дах та кімнати дерев’яного будинку. Після локалізації пожежі в одній з кімнат виявили тіло 67-річної господині.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та відділу поліції №2 (м. Коростишів), поліцейські-кінологи. Тіло загиблої направили для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

Поліцейські розпочали низку першочергових заходів. Місцеві жителі розповіли, що помітили двох чоловіків, які городами втікали від будинку загиблої. Згодом оперативники карного розшуку встановили, що до подій можуть бути причетні двоє 26-річних жителів села, які раніше вже були засуджені за низку злочинів. Чоловіків розшукали та затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Нині у рамках досудового розслідування з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України триває встановлення всіх обставин події.

Законодавством умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області