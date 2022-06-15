На Київщині Нацполіція вилучила у торговця зброєю пістолети, гранатомети, вибухові пристрої (відео)

Учора, 14 червня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України провели третій етап спецоперації.

Інформацію про збут зброї поліцейські отримали під час проведення заходів з виявлення осіб, причетних до незаконних операцій зі зброєю. Як надалі встановили правоохоронці, налагодив продаж зброї, боєприпасів та вибухових речовин мешканець Київської області.

Серед «асортименту» — набої різного калібру, гранати, пістолети, автомати. Так, вартість гранат була 100 доларів США, пістолети — від 700 до 1000 доларів США, автомати – від 1200 до 1700 доларів США, гранатомет можна було придбати за 500 доларів США, а постріл до нього за 250.

14 червня оперативники ДСР та слідчі ГСУ провели третій етап спецоперації та затримали зловмисника під час збуту зброї у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Продав гранатомет та вистріли до нього, гранати, патрони. В межах кримінального провадження під час двох етапів спецоперації задокументували факти продажу зброї на загальну суму 142 тис. грн.

Під час проведення обшуків вилучили автомати, кулемет та 500 набоїв до нього, гранати, гранатомет, 1668 набоїв різного калібру, а також кошти, отримані від збуту зброї.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, встановлюється походження вилученої зброї та особи, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Заходи з викриття та документування проводилися спільно з однією із спецслужб.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України