На Житомирщині ґвалтівники отримали 18 років позбавлення волі на двох

Малинський відділ Коростенської окружної прокуратури підтримав публічне обвинувачення стосовно двох місцевих жителів за фактом згвалтування, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Обох чоловіків визнано винними та засуджено, відповідно, до 10 і 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин скоїли два чоловіки, жителі Коростишева та Коростишівського району. Того листопадового вечора 2013 року приятелі спочатку відпочивали удвох, а потім зустрілися з двома місцевими жительками та продовжили знайомство з дівчатами із вживанням алкогольних напоїв неподалік нічного розважального центру.

Через деякий час після знайомства, близько 4-ї години, у них виник спільний злочинний умисел щодо зґвалтування дівчини. Запросивши під надуманим приводом 20-річну потерпілу до свого автомобіля, вивезли її на окраїну міста Коростишева, у лісопосадку, де застосували фізичну силу, заподіявши декілька ударів в обличчя, та, погрожуючи подальшим побиттям, вчинили проти її волі сексуальне насильство.

У суді прокурори надали достатньо доказів, які базувалися на висновках низки експертиз, та, проявивши принциповість, домоглися призначення реального покарання, співмірного з тяжкістю скоєного злочину. Обвинувачені за спільні кримінальні дії отримали спільне покарання – 18 років ув’язнення на двох.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури