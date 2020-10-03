На Житомирщині пенсіонер задушив сусіда

У середині квітня до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення у будинку тіла 72-річного господаря. За висновками експертів, смерть пенсіонера була насильницькою. У результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до вбивства сусіда загиблого. Триває досудове розслідування.

Повідомлення про виявлення тіла жителя с. Розівки надійшло до поліції вранці 14 квітня. На перший погляд, нічого кримінального не сталося: померлий знаходився на ліжку, порядок в будинку був непорушений. Але більш детальний огляд встановив, що смерть пенсіонера настала у результаті сторонніх дій.

Це ж підтвердив і висновок проведеної судово-медичної експертизи. Чоловік загинув унаслідок удушення. Відтак відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

З’ясовуючи обставини події, поліцейські опитали місцевих жителів, вилучили слідову інформацію та низку інших речових доказів. Утім отримати відомості, які б дозволили прямо вказати на особу, причетну до вбивства, не вдалося.

Слідчі та експерти ретельно збирали слідову інформацію та призначили низку складних експертиз, результати яких і дозволили встановити підозрюваного. Ним виявився сусід загиблого — 73-річний пенсіонер.

Попередньо, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки на побутовому грунті. Увечері 13 квітня підозрюваний навідався до сусіда і вони разом розпивали спиртне, але в якийсь з моментів давній конфлікт спалахнув по-новому і закінчився трагічно.

30 вересня чоловікові оголосили про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Законодавством вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. // zhitomirnews.com