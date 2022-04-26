На Житомирщині поліцейські викрили двох крадіїв

За злочини, вчинені в умовах воєнного стану, жителям Любарщини та Звягельщини може загрожувати до 8 років ув’язнення. Нині тривають досудові розслідування.

25 квітня до відділення поліції у м. Любарі звернувся 31-річний житель місцевої громади із повідомленням про крадіжку грошей. Як з’ясувалось, чоловік виявив зникнення 12,5 тисяч гривень зі своєї сумки.

Поліцейські опитали заявника та з’ясували, що минулого вечора він гостював у свого знайомого у с. Громаді. При собі у нього була барсетка з грошима. Чоловіки разом вживали спиртне, а згодом гість пішов додому. Лише потім виявив, що з сумки зникла готівка.

Поліцейські перевірили 33-річного господаря помешкання, де було застілля. Чоловік визнав, що взяв чужі гроші та частину вже встиг витратити. Решту правоохоронці вилучили.

До Новоград-Волинського райвідділу поліції звернулась 34-річна жителька райцентру із заявою про крадіжку з квартири. Жінка розповіла, що через бойові дії на території України тимчасово виїхала за кордон. Коли ж кілька днів тому повернулася, виявили відсутність у помешканні телевізора та холодильника.

Поліцейські встановили, що на час відсутності заявниці у квартирі проживав її 40-річний брат, якому вона довірила ключі. Саме його й бачили місцеві мешканці на початку квітня з телевізором у руках. Правоохоронці перевірили зазначені обставини, чоловік визнав свою провину. Він розповів, що продав побутову техніку, а гроші витратив на власні потреби.

Нині в обох випадках тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Зважаючи, що протиправні дії були вчинені в умовах воєнного стану, причетним може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області