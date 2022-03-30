На Житомирщині поліцейські затримали підозрюваних в обкраданні помешкання в Ірпені

Близько 16 години на блокпосту на в’їзді до обласного центру поліцейські перевірили автомобіль «BMW», яким з боку столиці рухались троє чоловіків. Як згодом з’ясувалося, вони — жителі Львівщини, віком від 27 до 31 року. Усі назвались добровольцями одного з українських батальйонів. Однак документально водій і двоє його пасажирів не змогли підтвердити свою належність до добробату, як і не надали реєстраційні документи на транспортний засіб.

Окрім того, під час огляду автівки чоловіків поліцейські виявили ювелірні прикраси, гроші й інші цінні речі, а також гранати Ф-1 та РГД-5.

Пояснити походження знайденого подорожні не змогли. За таких обставин усіх трьох було доставлено до відділку поліції.

Як було з’ясовано, автомобіль належить жительці м. Ірпінь. За наявними відомостями, жінка нині перебуває за межами України. Цінності та грошові заощадження теж, як виявилось, викрадені з її оселі. Відтак причетних до цього діяння чоловіків правоохоронці затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вилучені боєприпаси правоохоронці направили на експертне дослідження.

Нині чоловікам слідчі відділу поліції 1 Житомирського райуправління оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. До суду подано клопотання про взяття чоловіків під варту. У ході подальшого досудового розслідування збираються також документальні свідчення для кваліфікації злочинних дій чоловіків за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Призначаються відповідні експертизи.

Національна поліція України