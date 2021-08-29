На Житомирщині судитимуть збувачів фальшивих грошей

Детективи Слідчого управління ГУНП в Житомирській області закінчили досудове розслідування злочинної діяльності організованої групи. Наразі її учасникам висунуто обвинувачення у придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно організованою групою.

Злочинну діяльність у квітні поточного року викрили детективи Слідчого управління ГУНП спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Житомирській області ДСР НПУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У ході слідчих дій встановлено, що організатором угрупування став 44-річний житель одного з райцентрів області. Для збуту підроблених доларів США на території міста Житомира останній залучив ще трьох мешканців обласного центру, віком від 40 до 50 років. Двоє з них раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Нелегальним «бізнесом» учасники злочинного угрупування займалися поблизу одного з ринків міста Житомира. Крім того, встановлено, що організатор групи також причетний до аналогічних злочинів у змові з іншим місцевим жителем, який займався обміном валют.

Загалом правоохоронці задокументували 4 факти незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут підробленої валюти (доларів США). Два з цих випадків вчинені у складі організованої групи. Також організатору та одному з учасників угрупування додатково інкримінується ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Відтак учасники групи обвинувачені у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей…) Кримінального кодексу України. А відтак їм загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області