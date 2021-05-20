На Житомирщині трьох осіб підозрюють у шахрайському заволодінні майном на ₴1,7 млн.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у таємному викраденні чужого майна та шахрайстві (ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, КК України).

За даними слідства, головний бухгалтер деревообробного підприємства, за пособництва двох раніше судимих осіб, використовуючи довірливі стосунки із власниками підприємства – громадянами іноземної країни, перереєструвала нежитлові приміщення та автотранспорт загальною вартістю 1,7 млн грн на належне їй товариство. Також організованою групою викрадено товарно-матеріальні цінності – багатопильний верстат та сотню скляних тумб вартістю майже 320 тис грн.

З метою забезпечення відшкодування збитків, накладено арешт на належне підозрюваній нерухоме майно – квартиру і частину житлового будинку. Також судом розглядаються клопотання щодо накладення арешту на майно ще двох учасників організованої групи.

Наразі до підозрюваної застосовано цілодобовий домашній арешт, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим співучасникам.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в області, за оперативного супроводу Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури