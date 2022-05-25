На Донеччині заступниця начальника виправної колонії агітувала підлеглих зрадити Україну

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді заступниці начальника однієї з виправних колоній Донеччини.

Жінка перейшла на бік окупанта та агітувала своїх підлеглих зрадити Україну. Відтепер вона буде довго осмислювати свої дії з іншого боку ґрат.

Встановлено, що після окупації рф одного з населених пунктів Донеччини заступниця начальника виправної колонії зрадила державі та почала співпрацювати з ворогом. Жінка добровільно обійняла посаду у так званій «государственной службе исполнения наказаний министерства юстиции «ДНР»». Крім того, працюючи на окупаційну владу рф, підозрювана підшукувала «серед своїх» однодумців та агітувала співпрацювати з ворогом.

Їй повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура.

ДБР