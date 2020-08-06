В Киеве девица избила ногами патрульную

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В Киеве пьяная девушка набросилась на патрульную и избила ее

В Киеве задержали девушку, которая избила ногами в живот патрульную. Жительница столицы пыталась помешать работникам полиции задерживать пьяную компанию, которая устроила разборки с применением физической силы. Как сообщает пресс-служба полиции, ссора между двумя пьяными компаниями произошла на улице Бурмистенка.

В Киеве девушка избила ногами патрульную: детали скандала

В Киеве девушка избила патрульную (коллаж РБК-Украина)

Когда на место ЧП приехали патрульные, пьяные молодые люди не хотели успокаиваться.

«В ходе установления обстоятельств участники конфликта начали нецензурно выражаться в сторону сотрудников полиции. И когда патрульные стали составлять административные материалы на активных правонарушителей, то две девушки начали препятствовать им. В результате к одной из злоумышленниц патрульная применила наручники, а в этот момент ее подруга начала бить полицейский ногой в живот», — сказано в сообщении.

Для того чтобы помочь пострадавшей патрульной приехала скорая помощь.

«Двух местных жительниц, 1995 и 1988 рождения задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 25-летней девушке, которая непосредственно наносила удары, мы сообщили о подозрении по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», — сказали в полиции.

25-летней девушке за избиение полицейской «светит» до 5 лет тюрьмы. // РБК-Украина

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