Викрито чергову колаборантку, яка під час окупації Ізюмщини працювала на посаді «начальниці відділу кадрів»

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія місцева мешканка погодилась працювати на «нову владу». У червні жінка добровільно надала згоду представникам РФ щодо призначення її на керівну посаду «начальника відділу кадрового забезпечення тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області».

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Так, колаборантка керувала діяльністю відділу, брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників до тимчасової цивільної адміністрації при окупаційній владі тощо.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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