Викрито чергову колаборантку, яка під час окупації Ізюмщини працювала на посаді «начальниці відділу кадрів»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія місцева мешканка погодилась працювати на «нову владу». У червні жінка добровільно надала згоду представникам РФ щодо призначення її на керівну посаду «начальника відділу кадрового забезпечення тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області».

Так, колаборантка керувала діяльністю відділу, брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників до тимчасової цивільної адміністрації при окупаційній владі тощо.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура