Жителю Рівненського району повідомили про підозру у скоєнні вбивства

Повідомлення про виявлене тіло 69-річного уродженця зі Сходу, який вже орієнтовно три роки мешкає у свого знайомого в селі Великі Межиричі колишнього Корецького району, надійшло до поліції четвертого грудня, близько 17 години.

Поліцейські відділення №7 (м.Корець) Рівненського РУП встановили, що 45-річний житель села Великі Межиричі другого грудня увечері повернувся із відрядження та у пошуках дружини прийшов до 69-річного сусіда, з яким та часто випивала. Коли ж там її і застав, розізлився та кілька разів вдарив суперника в область голови. Іще один удар, зі слів зловмисника, він мав нанести в груди, але через відсутність електроенергії випадково потрапив в область шиї.

Через два дні до будинку прийшов 67-річний брат власника оселі, за яким він доглядає. Чоловік має інвалідність і практично ніколи не виходить зі своєї кімнати, тому не знав, що відбувається.

Відтак, на ліжку без ознак життя вони виявили 69-річного квартиранта.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть його настала внаслідок перелому під’язикової кістки, щитовидного та персневидного хрящів, набряку гортані.

Слідчі повідомили 45-річному жителю села Великі Межиричі про підозру у вчиненні вбивства з необережності за частиною 1 статті 119 КК України.

За скоєне йому може загрожувати обмеження волі строком від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Підозрюваний щиро розкаюється у скоєному і запевняє, що не бажав сусідові смерті.

Відділ комунікації поліції Рівненської області