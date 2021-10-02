Мамаша-наркоманка задушила троих своих детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет

Женщина ранее имела проблемы с наркотиками.

Жуткая трагедия произошла в польском Люблине. Женщина задушила троих своих детей.

Об этом сообщает wiadomosci.wp.pl.

Тела восьмимесячной и двухлетней девочки, а также четырехлетнего мальчика обнаружила бабушка, когда пришла в гости. Дети лежали без признаков жизни на кровати.

Прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть. Правоохранители задержали мать детей, которая призналась в убийствах.

По данным местных СМИ, женщине 26 лет и ранее она у нее были проблемы с наркотиками. При этом на момент убийства она была трезва. Ее задержали и отправили в нейропсихиатрическую больницу. К ней приставили охрану.

В соцсетях женщина постоянно публиковала фото детей и писала, как любит своих детей и как они ей важны.

1 октября подозреваемую допросили, после чего предъявили ей обвинения. За каждое убийство ей грозит от 8 лет до пожизненного заключения. // УНИАН