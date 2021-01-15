У Сумах чоловіка засудили до арешту за психологічне насильство над сестрою

Про це вчора, 14 січня, повідомили у Зарічному районному суді міста Суми.

14 січня 2021 року судом винесено обвинувальний вирок та призначено покарання у виді одного місяця арешту чоловікові, якого обвинувачено у вчиненні домашнього насильства стосовно своєї сестри. Дії чоловіка кваліфіковано за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

Раніше протягом року, за неодноразові факти вчинення домашнього насильства стосовно сестри, його неодноразово було притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП) та накладено стягнення у вигляді штрафу та адміністративних арештів.

У судовому засіданні чоловік свою провину визнав повністю та підтвердив, що дійсно неодноразово сварився зі своєю сестрою та ображав її, за що притягувався до адміністративної відповідальності. Це відбувалося через вживання алкоголю. У вчиненому розкаявся.

При призначенні покарання суд врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, обставини, що пом’якшують та обтяжують провину і вважав за необхідне обрати обвинуваченому покарання у вигляді арешту, що буде сприяти його виправленню.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Головуючий суддя – Капкін О.Б.

Пошук в ЄДРСР судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити за номером № 591/6286/20. // sumypost.com