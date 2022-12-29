Перейшли на бік ворога –трьох колишніх поліцейських з Херсонщини судитимуть за дежзраду

Прокурори Херсонської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох колишніх поліцейських взводу охорони об’єктів та публічної безпеки Каховського районного відділу Управління поліції охорони за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).



За даними слідства, у лютому 2022 року обвинувачені, перебуваючи на території окупованої Херсонщини, зрадили присязі працівника правоохоронного органу України. Вони добровільно почали співпрацювати з ворогом та погодились проходити службу в незаконно створеному окупаційною адміністрацією рф органі – «Генический райотдел полиции ГУ МВД в Херсонской области».

На псевдопосадах обвинуваченні виконували вказівки та розпорядження окупаційної влади рф, разом з представниками російських силових блоків росгвардії та ОМОНу несли службу на так званих «блок постах», де проводились «фільтраційні заходи» стосовно місцевих жителів.

Наразі обвинувачених оголошено у розшук, судитимуть їх заочно.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР у місті Мелітополі.

За держзраду колишнім правоохоронцям загрожує 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури