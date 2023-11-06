На Полтавщині злочинна група заробляла на «продажі» неіснуючих автомобілів для ЗСУ

Фігуранти ошукали кілька десятків громадян під приводом продажу неіснуючих автомобілів для потреб ЗСУ на понад мільйон гривень. Правоохоронці затримали двох фігурантів.

Групу зловмисників викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області спільно зі слідчими слідчого управління області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Організував шахрайську схему 30-річний мешканець Полтавщини. Чоловік розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб ЗСУ на популярному торгівельному майданчику. Надалі він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату на підконтрольні рахунки. Після отримання грошей фігурант «зникав».

До протиправної діяльності зловмисник залучив ще двох спільників. Вони оформлювали рахунки у банківських установах для отримання грошей потерпілих. Прибуток від «бізнесу» фігуранти розподіляли між собою і витрачали на власні потреби.

Правоохоронці за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели обшуки в оселях фігурантів та автомобільному транспортному засобі одного із них. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, «чорнові» записи, автомобіль та інші докази злочинної діяльності.

Наразі слідством вже встановлено кілька десятків осіб, яких ошукали зловмисники. Загальна сума збитків перевищує мільйон гривень.

Двом учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці з’ясовують місцезнаходження організатора. Тривають слідчі дії з метою встановлення повного кола потерпілих та суми завданих збитків.

Департамент кіберполіції Національної поліції України