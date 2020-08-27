Под Днепром рецидивист, совершивший очередное убийство, получил пожизненный срок

Ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина, в том числе за убийство человека (он 94 раза ударил топором и ножом жертву), когда вышел из мест лишения свободы снова стал на преступный путь.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Мужчина заранее договорился с одним из жителей города Каменского выполнить какие-то ремонтные работы. Но в квартире во время общения между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

Бывший заключенный схватил нож и 60 раз ударил хозяина жилья. Также он постоянно менял орудия преступления из-за деформации. От полученных травм хозяин жилья умер. После этого злоумышленник схватил мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Суд признал его виновным в совершении убийства с особой жестокостью и кражи (ч.2 ст.115 и ч.1 ст.185 УК Украины). И приговорил к пожизненному заключению. Мужчина не согласился с этим решением и подал апелляцию. Но ему отказали и оставили решение суда первой инстанции.