Рашисти скинули на Вовчанськ та сусідні населені пункти понад 20 КАБів за добу
Російські окупанти за добу використали понад 20 керованих авіаційних бомб для ударів по Вовчанську та сусідніх населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина в ефірі “Київ24“.
“Росіяни активізували обстріли Вовчанської громади. Сьогодні і вчора ворог скинув на місто та навколишні населені пункти 22 керовані авіаційні бомби”, – розповів Волошин.
За його словами, росіяни атакують ці населені пункти із реактивних систем залпового вогню, артилерії та дронів.
“Ну і також ворог намагається посіяти паніку серед населення, поширює фейки та недостовірну інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел”, – додав він.