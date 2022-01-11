На Житомирщині викрито розтрату під час обігу скрапленого газу на майже ₴5,5 мільйонів

10 січня слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУНП під керівництвом Житомирської обласної прокуратури завершили процесуальні дії по викриттю схеми розкрадання скрапленого газу дочірного підприємства. Обвинувачення відносно 34-річного керівника насосної станції направлено до суду.

Досудове розслідування проводилось за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У ході слідчих дій встановлено, що керівник станції, де зберігались значні обсяги скрапленого газу, усупереч встановленому порядку організував його відвантаження третім особам. Такі поставки проводились у першій половині 2018 із запасів товариств, з якими були укладені договори про відповідальне зберігання на території цієї газонасосної станції у Житомирському районі. Транспортні засоби завантажувались без попередньої заявки від товариств. І таку діяльність у травні 2018 року і припинили поліцейські.

Під час подальшого досудового розслідування було призначено та отримано низку відповідних експертних досліджень. Їх результати дали підстави для оголошення підозри, а згодом і обвинувачення 34-річному керівникові газонасосної станції у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем.

У результаті його протиправних дій було нанесено збитку у сумі майже 5,5 мільйонів гривень.

10 січня обвинувачення скеровано до суду. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області