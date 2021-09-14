На Житомирщині завершено розслідування незаконного відчуження майна вартістю майже ₴9 млн.

До суду скеровано обвинувачення щодо державного реєстратора, чиї незаконні дії призвели до втрати з державної власності об’єкту нерухомого майна, розташованого у центрі Житомира. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП під процесуальним керівництвом прокуратури області зібрали докази протиправної діяльності. Службовцю загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Об’єктом протиправних дій стала нежитлова будівля, належна одному з підприємств Міністерства освіти та науки України, яке нині на етапі припинення діяльності. На нерухоме майно ще у 2016 році держвиконавцем було накладено заборону відчуження.

Під час розслідування слідчі встановили, що всупереч цьому державний реєстратор у лютому 2019 року вніс до Державного реєстру заяву третьої особи про реєстрацію права власності на цю будівлю. У подальшому службовець, зловживаючи своїми повноваженнями та ігноруючи вимоги законодавства, за відсутності правових підстав змінив інформацію в автоматизованій системі про власника нерухомого майна.

Такими діями 29-річний держреєстратор комунального підприємства наніс збитків одному з вищих навчальних закладів Житомира, що є правонаступником підприємства, яке припинило діяльність, на суму майже 9 мільйонів гривень.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП під процесуальним керівництвом прокуратури області зібрали докази незаконної діяльності службовця. Наразі він обвинувачується у зловживанні своїми повноваженнями державного реєстратора з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, а також у проведенні несанкціонованої зміни інформації, що обробляється в автоматизованих системах, тобто у скоєнні кримінальних діянь, передбачених ч.3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч.1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

За таку діяльність 29-річному киянинові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області