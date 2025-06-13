На Житомирщині 19-річний киянин отримав 5 років ув’язнення за секснасильство відносно неповнолітньої з інвалідністю

Ювенальним прокурором Коростенської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення в суді проти 19-річного жителя м. Києва. Судом чоловіка визнано винним у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру відносно неповнолітньої місцевої жительки (ч. 3 ст. 153 КК України).

Злочин вчинено відносно дівчинки, яка має інвалідність та вади опорно-рухового апарату. Чоловік затягнув її до гаражного кооперативу, де, використовуючи безпорадний стан, вчинив дії сексуального характеру.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Відомості про нього будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури