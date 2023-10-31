На Житомирщині бухгалтерка початкової школи привласнила понад ₴1,3 млн.

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Нагадаємо, у квітні слідчі Слідчого управління ГУНП області оголосили про підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном 24-річній житомирянці.

Слідством було встановлено, що вона отримала від директорки однієї з початкових шкіл обласного центру електронний цифровий підпис, який використовувала під час виготовлення документації.

на житомирщині бухгалтерка початкової школи привласнила понад 1 млн 300 тис грн: поліція завершила досудове розслідування

Упродовж 2022 року жінка, зловживаючи повноваженнями головного бухгалтера, здійснювала безпідставні нарахування заробітної плати собі та родичці, яка працювала у закладі. Для особистого збагачення посадовиця недоплачувала працівникам закладу належні виплати у повному обсязі. Тож упродовж року таким чином «зекономила» для себе майже 1 мільйон 332 тисячі гривень, з них близько 100 тисяч дісталося родичці.

Для отримання готівки використовувались різні банківські картки.

Нині, вже колишній головній бухгалтерці інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, (ч. 4, 5 ст. 191), внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (1 ст. 366) та ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченій може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Крім того, директорці навчального закладу інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Оперативний супровід досудового розслідування здійснювали працівники регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ. Процесуальне керівництво – Житомирська обласна прокуратура.

Нині матеріали скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

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