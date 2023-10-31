На Житомирщині бухгалтерка початкової школи привласнила понад ₴1,3 млн.

Нагадаємо, у квітні слідчі Слідчого управління ГУНП області оголосили про підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном 24-річній житомирянці.

Слідством було встановлено, що вона отримала від директорки однієї з початкових шкіл обласного центру електронний цифровий підпис, який використовувала під час виготовлення документації.

Упродовж 2022 року жінка, зловживаючи повноваженнями головного бухгалтера, здійснювала безпідставні нарахування заробітної плати собі та родичці, яка працювала у закладі. Для особистого збагачення посадовиця недоплачувала працівникам закладу належні виплати у повному обсязі. Тож упродовж року таким чином «зекономила» для себе майже 1 мільйон 332 тисячі гривень, з них близько 100 тисяч дісталося родичці.

Для отримання готівки використовувались різні банківські картки.

Нині, вже колишній головній бухгалтерці інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, (ч. 4, 5 ст. 191), внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (1 ст. 366) та ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченій може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Крім того, директорці навчального закладу інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Оперативний супровід досудового розслідування здійснювали працівники регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ. Процесуальне керівництво – Житомирська обласна прокуратура.

Нині матеріали скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Житомирської області