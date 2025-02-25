Вбивство подружжя у Шептицькому районі Львівщини – справу стосовно нападника скеровано до суду

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного мешканця Шептицького району.

Слідством встановлено, що в період вересень-жовтень 2024 року обвинувачений проник у житло односельчанина та вкрав із сейфу мисливську гладкоствольну рушницю з патронами до неї. Також привласнив камуфляжний костюм, бінокль, мобільні телефони, ніж, військову аптечку та налобний ліхтарик.

Пізніше, через кілька днів чоловік вбив подружжя у їх будинку, що знаходиться поблизу села на території Шептицького району.

Обвинувачений спершу вистрелив з раніше вкраденої вогнепальної зброї у жінку, яка перебувала у приміщенні кухні. Згодом застав чоловіка на подвір’ї та вистрелив у нього. Потерпілі від завданих травм померли на місці події.

Окрім цього, нападник вкрав у чоловіка гаманець з грошима, який був у його кишені.

Після цього фігурант заволодів автівкою подружжя, за допомогою якої залишив місце злочину.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців його розшукали та затримали.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство, крадіжку, розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом (п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 289 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури