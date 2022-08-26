До 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який скоїв розбійний напад на працівницю кредитної установи

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 38-річного обвинуваченого в розбійному нападі на працівницю кредитної установи.

Мова йде про подію, що сталась 8 серпня 2021 року в м. Суми. Близько 13 год 15 хв у кредитну установу по вул. Кооперативна зайшов чоловік у масці, який відразу підбіг до працівниці, зіштовхнув її на підлогу та, погрожуючи ножем, наказав віддати всі кошти. Налякана жінка віддала нападнику всю готівку.

Чоловік вийшов із кредитної установи, сів у маршрутку та поїхав з місця події. Вже через деякий час транспортний засіб зупинили працівники поліції та затримали нападника. У затриманого вилучили ніж та викрадені 11 тис. 295 грн.

У суді обвинувачений визнав, що це він скоїв напад, однак переконував суд, що не планував застосовувати ніж і завдавати потерпілій шкоди.

За вироком суду 23 серпня 2022 року чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров’я особи та проникненням у сховище) КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна крім житла.

Сумська обласна прокуратура