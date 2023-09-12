Начальник служби держпідприємства крав та збував вибухові речовини

За процесуального керівництва Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру начальнику служби одного з державних підприємств.

Йому інкриміновано привласнення та незаконний збут вибухових речовин (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з травня по серпень 2023 року систематично незаконно привласнював та збував вибухові речовини, власником яких є державне підприємство.

Він робив це як самостійно, так і із залученням довірених осіб. Задокументовано 30 фактів збуту вибухових речовин на загальну суму близько 100 тис грн.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено вибухові речовини на суму понад 3,4 млн грн.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід. Досліджується роль інших службових осіб підприємства у вчиненні цих злочинів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Сумській області за оперативного супроводу УСБУ в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора