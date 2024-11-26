На Житомирщині чоловік торгував бойовими гранатами

У незаконній діяльності обвинувачується 27-річний житель Черкащини. Чоловік тимчасово оселився в Овруцькій громаді Коростенського району, де й налагодив протиправний «бізнес».

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік зберігав боєприпаси за місцем проживання. У середині травня він знайшов «покупця», якому реалізував 21 гранату Ф-1 з підривачами. Свій «товар» він оцінив у 15 тисяч гривень. Ще за два тижні чоловік знову здійснив продаж 20 боєприпасів з підривачами за таку ж суму.

Під час оперативних заходів поліцейські задокументували всі обставини та вилучили гранати, які направили на експертні дослідження.

Зібравши необхідні докази та висновки експертиз, слідчі відділу поліції №1 (м. Овруч) Коростенського райуправління оголосили чоловікові про підозру у незаконному зберіганні, придбанні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). 25 листопада досудове розслідування було завершено, а матеріали скеровано до суду.

За такі протиправні діяння обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що з 25 листопада вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України». Відповідно до нього передбачено механізм декларування наявної у громадян вогнепальної зброї.

Відділ комунікації поліції Житомирської області