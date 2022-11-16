На Житомирщині чоловік убив дружину, а потім наклав на себе руки

14 листопада до поліції надійшло повідомлення про смерть двох жителів с. Харліївки Попільнянської громади. Безпосередньо у селі поліцейські з’ясували, що загиблими є подружжя. Усі обставини вказують на вбивство чоловіком дружини, а потім його самогубство.

Працівники слідчо-оперативної групи Попільнянського відділення поліції розбирались в обставинах та причинах події безпосередньо на місці. За словами односельчан, подружжя оселилось у Харліївці понад 5 років тому у батьківській хаті жінки. За цей час місцеві інколи були очевидцями конфліктів у родині. А близько двох тижнів тому 52-річна жінка із сином навіть переїхали до селища Попільні, де винайняли квартиру.

13 листопада жінка, зі слів сусідів, приїхала до батьківського обійстя у господарських справах. Надвечір односельці почули з домоволодіння голосну сварку. Також слідчі отримали інформацію про те, що жінка телефонувала синові і скаржилась на агресію чоловіка.

Уже вранці наступного дня стало відомо про фатальні нічні події в обійсті. Тіло жінки поліцейські виявили на подвір’ї за кілька кроків від воріт, ніби вона намагалась втекти. Численні поранення свідчили про ймовірну причину загибелі. Повішеним чоловіка знайшли за будинком, а на його тілі та одязі виявили плями крові.

– Зібравши наявну слідову інформацію, ми попередньо встановили розвиток подій. У подружжя тривалий час були неприязні стосунки. І того вечора виник черговий конфлікт. Є підстави вважати, що чоловік перед тим вживав алкоголь, тож його агресія посилилась спиртним. Він заподіяв жінці близько десятка ножових поранень. Рятуючись, вона намагалась вибігти з подвір’я, але не змогла. Потому чоловік вчинив самогубство, – розповів заступник начальника Попільнянського відділення поліції Олександр Шабатин.

Наразі триває розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Призначено низку експертиз. Триває з’ясування всіх обставин та причин.

Водночас поліцейські застерігають: аби родинні конфлікти та домашнє насильство не переросли у фатальні драми, слід своєчасно приймати відповідні рішення та звертатися за компетентною допомогою. Терплячість, приховування тиранії, виправдовування кривдників рано чи пізно призведуть до страшних наслідків і трагедій.

Зауважимо, що людині, яка стала жертвою або свідком домашнього насилля, для допомоги та консультацій можна зателефонувати до правоохоронних органів або в правозахисні організації:

102 – Національна поліція України;

103 – швидка медична допомога;

15-47 – безкоштовна цілодобова «гаряча» лінія для жертв домашнього насильства;

116-123 (з мобільного) та 0 800 500-335 (зі стаціонарного) – безкоштовна національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства;

116-111 (з мобільного) та 0 800 500-225 (зі стаціонарного) – національна дитяча «гаряча» лінія;

0 800 213-103 – цілодобова гаряча лінія безоплатної правової допомоги.

Важливо: оскільки, перебуваючи в одному приміщенні з кривдником, жертва домашнього насилля не завжди може розповісти про насильство телефоном, вона може скористатися чат-ботами МВС України у месенджерах:

телеграм: https://t.me/police_helpbot

вайбер: https://tinyurl.com/y8rgatt9

Також нагадуємо, що з 25 листопада правоохоронці спільно із правозахисниками та громадськими організаціями проводитимуть щорічну акцію «16 днів проти насильства», у рамках якої триватимуть профілактичні та роз’яснювальні заходи для протидії проявам домашньої тиранії.

Відділ комунікації поліції Житомирської області