На Житомирщині депутата судитимуть за хабарництво

Нагадаємо, в жовтні минулого року правоохоронці викрили 52-річного посадовця міськради та його спільника. Чоловіки вимагали, а згодом і отримали хабар від підприємця, обіцяючи йому не чинити перешкод у бізнесі. Після того спільники були затримані поліцейськими.

Слідством встановлено, що посадовець, який працював у комісії з благоустрою, вимагав 5 тисяч гривень за невтручання в діяльність підприємця, що займався порубкою дерев. Згодом він залучив до вимагання та отримання хабаря 37-річного знайомого, а сума зросла до 35 тисяч гривень.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій слідчі слідчого управління ГУНП в області повідомили обом чоловікам про підозри у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Судом чоловікам було обрано запобіжні заходи: 52-річному депутатові – тримання під вартою з можливістю внесення застави, а його поплічнику – нічний домашній арешт.

Обвинувальний акт щодо 37-річного чоловіка за фактом пособництва у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України) було скеровано до суду в грудні 2024 року.

Днями слідчі, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, закінчили розслідування й стосовно депутата. 25 січня обвинувальний акт у провадженні було скеровано до суду.

Обом спільникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції житомирської області