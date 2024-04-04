3 роки позбавлення волі отримав ухилянт з Одеси

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Одеси суд визнав винним 46-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Встановлено, що чоловік, будучи військовозобов`язаним та, за висновком військово-лікарської комісії, придатним до служби в ЗСУ, без поважних причин двічі не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Одеси. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури