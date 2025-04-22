Лише упродовж минулої доби троє буковинців втратили від шахрайства понад 208 тисяч гривень і 1340 в іноземній валюті

Лише упродовж минулої доби троє буковинців потерпіли від шахрайства, при цьому аферисти використали різні шахрайські схеми та привласнили суму понад 208 тисяч гривень і 1340 в іноземній валюті довірливих громадян. Поліцейські вкотре радять кожному бути свідомим, не довіряти незнайомцям, не перераховувати гроші на невідомі рахунки та не переходити за підозрілими посиланнями.

Учора, 21 квітня, до Чернівецького райуправління поліції з повідомленням про шахрайство звернулася 56-річна місцева жителька. Заявниця розповіла поліцейським, що в соціальній мережі розмістила оголошення про продаж дзеркала. В подальшому до жінки зателефонувала невідома особа, яка хотіла придбати товар. «Покупець» надіслав містянці фішингове посиланням для оформлення онлайн-доставки. Чернівчанка перейшла за цим посиланням та вказала реквізити банківського рахунку, після чого отримала сповіщення про перерахування 115 тисяч гривень, 80 євро та 70 доларів.

Також цього ж дня до правоохоронців звернулася 58-річна жителька села Онут та розповіла, що її ошукав псевдобанкір. Жінка отримала дзвінок від нібито працівника банку, який запропонував захистити кошти від несанкціонованих посягань. Аферист увійшов в довіру до буковинки та порадив перерахувати гроші на інший «більш захищений» рахунок. Жінка власноруч перерахувала 93 тисячі гривень на рахунок, вказаний псевдобанкіром.

Крім цього, від шахрайських дій потерпіла 39-річна жителька Чернівців. Заявниця розповіла співробітникам поліції, що вчора їй зателефонував невідомий, який представився працівником служби підтримки інтернет сайту. В ході спілкування аферист запропонував жінці пройти верифікацію, після успішного проходження якої у містянки з банківського рахунку зникло майже 1200 доларів.

За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян:

• не довіряйте неперевіреній інформації; • не переходьте за підозрілими посиланнями; • не вводьте конфіденційну інформацію про ваші банківські рахунки на невідомих сайтах; • не перераховуйте гроші на невідомі рахунки.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області