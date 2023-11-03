За ДТП «під кайфом» зі смертельними наслідками мешканець Борислава проведе за ґратами 12 років

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури засуджено 21-річного мешканця Борислава. Його визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі. Також позбавлено права керування транспортними засобами терміном на 10 років.

24 серпня 2021 року близько 22:00 на Дрогобиччині сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений керував автомобілем Volkswagen, не маючи водійських прав та при цьому перебував в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автівкою таксі.

Внаслідок аварії водій зустрічного автомобіля та двоє його пасажирів, серед яких неповнолітня, загинули на місці. Ще шестеро пасажирів обох авто отримали різної тяжкості тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури