Прикордонний пес виявив нелегала, який 5 днів подорожував під дном вантажівки (відео)

У пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, прикордонники з допомогою чотирилапого помічника виявили громадянина Афганістану.

Іноземець незаконно в’їхав в Україну під дном причепу вантажного автомобіля. У пункт пропуску вантажівка прибула з Туреччини.

Так як на транспортний засіб спрацював службовий собака прикордонників, охоронці кордону спільно з митниками провели сканування транспортного засобу, яке і підтвердило наявність сторонньої особи. Чоловік був без документів, зі слів громадянин Афганістану.

Затриманий зізнався, що незаконно потрапив до вантажівки на території Туреччини та планував таким чином дістатися до однієї з країн ЄС. Подорож афганця до України тривала 5 діб. Охоронці кордону надали чоловікові воду, їжу та можливість зігрітися.

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За незаконне перетинання державного кордону України на іноземця оформили документи адмінпровадження, після чого передали румунським колегам в порядку реадмісії.

ДПСУ