На Житомирщині поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві співмешканки

Уночі 28 вересня до Бердичівського райвідділу поліції надійшла інформація від 34-річного жителя Ружинської громади про вбивство. Чоловік заявив, що застрелив свою співмешканку. Її тіло залишив за місцем проживання у с. Березянці, а сам знаходиться вже на Київщині. На місце події негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

У гаражному приміщенні вони виявили тіло 28-річної жінки з вогнепальним пораненням. Відтак поліцейські повідомили про подію колег з Київщини, які й затримали чоловіка та доставили до Ружинського відділу поліцейської діяльності.

За словами чоловіка, вони посварилися з дружиною. У розпалі сварки він дістав зі сховку вогнепальну зброю та зробив кілька пострілів. Він стверджував, що все сталося випадково. Зрозумівши, що вчинив вбивство, зачинив приміщення, заховав зброю та втік у сусіднє село іншої області.

Поліцейські затримали його у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

З місця події експерти вилучили низку речових доказів у тому числі й мисливський карабін. Затриманий пояснив, що кілька років тому знайшов зброю у лісосмузі.

Слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває встановлення всіх обставин. Процесуальне керівництво здійснює Бердичівська окружна прокуратура.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Бердичівський районний відділ поліції