На Житомирщині поліцейські завадили киянину продати пістолет ТТ

Про можливі незаконні оборудки із забороненими речами у м. Олевську оперативникам місцевого відділення поліції стало відомо у перші дні січня. У рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку слідчо-розшукових заходів і попередили злочин.

Відтак удень 11 січня працівники кримінальної поліції відділення №2 (Олевськ) Коростенського райуправління затримали у місті 49-річного жителя Київщини одразу ж після продажу ним пістолета та набоїв до нього. Угода між чоловіком і покупцем відбувалась просто на вулиці біля однієї з торгових точок.

Як тільки продавець отримав замовлені за вогнепальну зброю гроші (13 тисяч гривень), його одразу ж затримали поліцейські.

Товар – попередньо, пістолет ТТ і кілька набоїв до нього без будь-яких маркувань – правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження.

Чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю ) КК України. Слідчі поліції клопочуть перед судом про тримання його під вартою.

У рамках подальшого розслідування кримінального провадження встановлюється походження зброї та причетність фігуранта до інших фактів торгівлі забороненими предметами.

За чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Усі процесуальні дії здійснювались поліцейськими за погодженням з Коростенською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Житомирської області