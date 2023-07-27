На Житомирщині судитимуть членів міжрегіонального наркоугруповання

У середині січня 2023 року поліцейські припинили наркобізнес, організований 55-річною жителькою м. Жашкова Черкаської області. Встановлено, що під її керівництвом у м. Житомирі наркотики поширювали особи, які раніше вже вчиняли наркозлочини. Місячний обіг від такого бізнесу складав близько 1,5 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що протиправну діяльність учасники організованої групи проводили у період з вересня 2022 року по середину січня 2023 року. Правоохоронці ретельно задокументували ведення такого “бізнесу”. Зокрема, неподалік м. Житомира вони провели обшук в автомобілі «Ford», за кермом якого перебував 32-річний житомирянин, довірена особа організаторки. Тоді з транспортного засобу поліцейські вилучили 152 полімерних згортки з метадоном.

Також правоохоронці провели близько десятка одночасних обшуків на території трьох областей. У результаті вилучили низку речових доказів, серед яких наркотичні речовини рослинного і синтетичного походження, близько 150 тисяч гривень, засоби зв’язку тощо.

Один з поплічників, 22-річний житель Черкащини, контролював наявність наркотиків та кількість залишків у дилерів. А ті розповсюджували метадон шляхом так званих «закладок» у різних районах м. Житомира, щодня залишаючи близько 300 таких сховків.

Крім того, дилери безпосередньо передавали «покупцям» розфасовані дози в обумовлених місцях, причому контролювали сплату ними коштів на банківські рахунки, перевіряючи відповідні чеки.

Розслідування протиправної діяльності організованої злочинної групи проводили слідчі ГУНП Житомирщини за оперативного супроводу працівників УСБУ регіону та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Організаторці наркобізнесу та її шістьом спільникам інкриміновано ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Також один з чоловіків обвинувачується й у зберіганні наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 ККУ).

Всім їм загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області