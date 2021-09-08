Правоохоронці затримали злочинну організацію за розповсюдження амфетаміну у Кропивницькому

Працівники внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції встановили діяльність на території міста наркосиндикату, учасники якого збували наркотики у великих розмірах. Спільно з поліцією Кіровоградщини провели санкціоновані обшуки та затримали учасників угруповання.

На початку 2021 року оперативники Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про орудування у Кропивницькому злочинної групи, яка займається збутом психотропних речовин та наркотичних засобів. За цим фактом слідчі Головного слідчого управління НПУ внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що організатором групи є 55-річний мешканець Кропивницького, який в минулому неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Чоловік забезпечував постачання наркотиків великими партіями 46-річному співорганізаторові та отримував дохід від збуту товару.

Безпосередньо співорганізатор залучив до злочинного бізнесу свою родину, яка допомагала йому розфасовувати та розподіляти наркотики між реалізаторами, збирати кошти від збуту та передавати їх «босу», а також — забезпечувати дилерів транспортом, мобільним зв’язком, приміщенням для збуту наркотиків та заробітною платою. Реалізатори – двоє чоловіків та жінка – розповсюджували наркозалежним мешканцям Кропивницького товар вроздріб – щоденно 50-70 «чеків» або колбочок.

Правоохоронці провели оперативні закупки у зловмисників. Спільними діями працівників внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Кіровоградщини, під процесуальним керівництвом Офісу Генеральної прокуратури України, проведено спецоперацію та припинено діяльність злочинної організації. Під час санкціонованих обшуків виявлено і вилучено амфетамін та прекурсорів для його виготовлення, «чорнову» бухгалтерію, 240 000 гривень, банківські картки, 6 автомобілів, мобільні телефони.

Слідчі поліції повідомили про підозру шістьом учасникам наркоугруповання, зокрема й організаторові за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ст.307 Кримінального кодексу України. В процесуальному порядку фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У разі доведення вини зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Тривають подальші слідчі дії, а також перевіряється можлива причетність до діяльності наркосиндикату співробітників правоохоронних органів.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України