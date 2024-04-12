На Житомирщині трьох молодиків підозрюють у смертельному побитті чоловіка

Уночі 7 квітня було завдано тілесні ушкодження 70-річному жителю Чуднівської громади. Через отримані травми чоловік помер. Поліцейські зібрали докази причетності до події трьох юних односельців потерпілого.

За попередньою інформацією, двоє парубків вирішили навідатися до родича одного з них. В будинку вони зустріли ще одного чоловіка, який видався їм небажаним гостем. Під час конфлікту хлопці виштовхали його з приміщення на вулицю та побили. Згодом до них приєднався ще один парубок, який завдав чоловікові численних ударів дерев’яною штахетиною. Після цього всі троє пішли геть.

Вже вранці до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на дорозі вона виявила односельця, який на той час перебував без свідомості. Чоловіка госпіталізували та, на жаль, його життя не вдалося врятувати. 10 квітня він помер.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції зібрали докази причетності до події 16-річного та двох 17-річних жителів Чуднівської громади.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області повідомили всім трьом про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. За скоєне причетним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області