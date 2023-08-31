На Житомирщині засудили ділка, який на продажі віртуальних диванів та побутової техніки заробив майже ₴90 тис.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

Його засуджено до двох років і шести місяців обмеження волі.

Прокурори довели, що низку шахрайств скоїв неодноразово судимий (крадіжка, грабіж) житель Житомирського району протягом листопада 2022 – березня 2023 років. До того ж, у цей час суд розглядав обвинувальний акт стосовно скоєння ним іншого злочину.

26-річний ділок під вигаданим ім’ям у фейсбук-групах розміщував оголошення про продаж меблів – диванів, побутової техніки – пральних машин, морозильних камер, мотоблоків тощо, яких насправді у нього не було.

Бажаючим придбати товар пояснював, що обов’язковою умовою є переоплата авансу, надаючи для цього реквізити банківської картки своєї дружини. Суми називав різні – від 2 до 6 тис. грн. Одержані гроші використовував для власних потреб.

Не дочекавшись товару, ошукані покупці звернулися до правоохоронців. Лише з Житомирського району встановлено 12 потерпілих. У шахрайські сіті потрапили ще понад півсотні жителів й інших областей. Загалом на шахрайській схемі всеукраїнського масштабу обвинувачений заробив понад 90 тис. грн.

На суді вину свою визнав, у скоєному розкаявся.

Вирок не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури